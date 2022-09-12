CHP'li Nevaf Bilek'in skandal "Kürdistan" sözleri için harekete geçildi | Video

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Nevaf Bilek, Diyarbakır'ın Kürdistan bölgesinin bir parçası olduğunu ifade ederek, "Türkiye Kürdistanı" nitelemesinde bulunmuştu.