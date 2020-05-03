Çoban köpeklerini, eşek yavrusuna saldırtan şüpheli yakalandı | Video

Ankara'nın Haymana ilçesinde, kendisine ait 2 çoban köpeğini eşek yavrusuna saldırtarak, görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan B.K. yakalandı. Haymana'da yaşayan B.K., sokakta yürürken, eşek ile yavrusunu fark etti. B.K., daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, eşeğin yavrusuna saldırttı. Köpekler, eşek yavrusuna saldırarak, yere düşürdü. B.K., bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, tepki çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası B.K., yakalanarak, gözaltına alındı.