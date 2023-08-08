Video Haber Çocukların kavgasında iki aile birbirine girdi, taraflar birbirine silah ve döner bıçağıyla saldırdı | Video
Çocukların kavgasında iki aile birbirine girdi, taraflar birbirine silah ve döner bıçağıyla saldırdı | Video

Çocukların kavgasında iki aile birbirine girdi, taraflar birbirine silah ve döner bıçağıyla saldırdı | Video

08.08.2023 | 17:51

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada taraflar birbirleri tabanca, döner bıçağı ve sopalarla saldırırken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Aileleri sakinleştirmek için ise sokağa çok sayıda çevik kuvvet ve özel hareket polisi sevk edildi.

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