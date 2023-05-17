Video Haber Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de | Video
Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de | Video

Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de | Video

17.05.2023 | 12:59

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de soruları cevapladı. Mustafa Destici, "Seçimin kritik olduğunu hep söyledik. PKK'nın kiminle beraber olduğunu unutmamak gerekiyor." dedi.

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