Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti
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İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törende, devasa Türk Bayrağı Başkan Erdoğan tarafından göndere çekildi. Erdoğan törende önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "Bugün burada ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyorum.." dedi.