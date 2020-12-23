Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakka Büyükelçiliğinin yeni kançılarya binasının açılış törenine video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu güzel eser Bangladeş ile ilişkilere verdiğimiz önemin göstergesidir. Sadece ülkemize değil, Bangladeş'e de yaraşır bir yapı olsun istedik. Yapım işlerinin süratle tamamlamasına verdiği destekten dolayı Bangladeş Hükümeti'ne ve makamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.