Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.