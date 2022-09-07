DEAŞ’a nokta operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da | Video 07.09.2022 | 01:36
00:14
01:18
00:46
11:50
02:36
İstanbul Emniyeti’nden örnek proje | Video 06.09.2022 | 19:22
09:29
Başkan Erdoğan Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti | Video 06.09.2022 | 19:24
00:52
01:12
02:53
Hasan Basri Yalçın | İngiltere'nin yeni 'Demir Leydi'si Liz Truss 06.09.2022 | 16:57
03:21
Mehmet Barlas | İngiltere'nin yeni kadın başbakanı ateşten gömleği giydi 06.09.2022 | 16:53
01:19
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında | Video 06.09.2022 | 15:17
09:30
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı | Video 06.09.2022 | 13:37
08:33
10:40
03:32
00:25
Yakalanan PKK'lının HDP bağı ifadeden çıktı | Video 06.09.2022 | 10:07
00:41
Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı | Video 06.09.2022 | 09:54
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından Terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.