DEAŞ’a yılbaşı darbesi | Video

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Konya’da yılbaşına saatler kala gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet göstermiş ve sonrasında Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 9 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yılbaşına saatler kala yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.