Denizli Büyükşehir'den şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz: ‘Vatan size minnettar’ | Video
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Vatan için kanını canın veren şehitlerimizin yakınları ile gazilere yönelik duygulandıran bir çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, kartlarını okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsuyla karşılaşıyor.