Deprem konutları teslim edildi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler." dedi.