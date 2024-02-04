Video Haber Deprem konutları teslim edildi | Video
Deprem konutları teslim edildi | Video

Deprem konutları teslim edildi | Video

04.02.2024 | 16:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler." dedi.

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