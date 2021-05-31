Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'tan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın açıklamasında konuştu. Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın aşı sertifikası konusunda anlaştığı belirtildi.