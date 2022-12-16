Diyarbakır Valisi'nden terör saldırısı hakkında ilk açıklama | Video

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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet midibüsün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısının yapıldığı noktada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, meydana gelen patlamada yaralanan 9 kişiden 8’inin polis, 1’inin de sivil olduğunu belirtti.