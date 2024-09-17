Video Haber Diyarbakır'da 'kırmızı' ve 'gri' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Diyarbakır'da 'kırmızı' ve 'gri' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Diyarbakır'da 'kırmızı' ve 'gri' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video

17.09.2024 | 09:47

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'kırmız' ve 'gri' kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalında düzenlenen Gürz-14 Operasyonu'nda kırmızı kategoride aranan Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Dün yürütülen operasyonda iki güvenlik korucusu yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor.

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