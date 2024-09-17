Diyarbakır'da 'kırmızı' ve 'gri' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'kırmız' ve 'gri' kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi.
Dün yürütülen operasyonda iki güvenlik korucusu yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor.
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