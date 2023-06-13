Dosta güven düşmana korku: İşte TAYFUN füzesinin nefes kesen görüntüleri… | Video
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. ROKETSAN’ın tarafından paylaşılan nefes kesen görüntüler adeta dosta güven düşmana korku verdi. İşte Tayfun füzesinin test atışı görüntüleri…
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