Video Haber Dosta güven düşmana korku: İşte TAYFUN füzesinin nefes kesen görüntüleri… | Video
Dosta güven düşmana korku: İşte TAYFUN füzesinin nefes kesen görüntüleri… | Video

Dosta güven düşmana korku: İşte TAYFUN füzesinin nefes kesen görüntüleri… | Video

13.06.2023 | 18:30

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. ROKETSAN’ın tarafından paylaşılan nefes kesen görüntüler adeta dosta güven düşmana korku verdi. İşte Tayfun füzesinin test atışı görüntüleri…

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dosta güven düşmana korku: İşte TAYFUN füzesinin nefes kesen görüntüleri… | Video 00:26
Dosta güven düşmana korku: İşte TAYFUN füzesinin nefes kesen görüntüleri… | Video 13.06.2023 | 18:30
Çin’deki fırtına insanları havaya uçurdu! Yaşanan korku insanların yüzlerine yansıdı | Video 00:17
Çin'deki fırtına insanları havaya uçurdu! Yaşanan korku insanların yüzlerine yansıdı | Video 13.06.2023 | 18:24
Burhanettin Duran | KKTC-Azerbaycan seyahati Türkiye ekseni ve Fidan 04:22
Burhanettin Duran | KKTC-Azerbaycan seyahati Türkiye ekseni ve Fidan 13.06.2023 | 17:07
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’nun iki Brütüs’ü 04:08
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'nun iki Brütüs'ü 13.06.2023 | 17:04
Hasan Basri Yalçın | Sil baştan olur mu? 03:27
Hasan Basri Yalçın | Sil baştan olur mu? 13.06.2023 | 17:02
Hilal Kaplan | Sahiplendiremediklerimizden misiniz? 02:30
Hilal Kaplan | Sahiplendiremediklerimizden misiniz? 13.06.2023 | 17:00
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan şok yanıt! | Video 07:30
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan şok yanıt! | Video 13.06.2023 | 16:06
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu! Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor | Video 21:52
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu! Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor | Video 13.06.2023 | 13:47
Başkan Erdoğan ile Aliyev’in ayakta alkışladığı Azerin: Azerbaycan halkı Türkiye’nin desteğini hiç unutmayacak | Video 07:30
Başkan Erdoğan ile Aliyev'in ayakta alkışladığı Azerin: "Azerbaycan halkı Türkiye’nin desteğini hiç unutmayacak" | Video 13.06.2023 | 13:13
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da resmi törenle karşılandı | Video 03:35
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı | Video 13.06.2023 | 11:32
Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı! Azerin’in söylediği türkü geceye damga vurdu | Video 01:07
Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı! Azerin’in söylediği türkü geceye damga vurdu | Video 13.06.2023 | 11:28
CHP’li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti | Video 01:33
CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti | Video 13.06.2023 | 10:39
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video 05:06
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video 13.06.2023 | 09:53
İsmail Saymaz’ın ’seçimi neden kaybettiniz’ sorusu Kılıçdaroğlu’nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video 00:52
İsmail Saymaz'ın 'seçimi neden kaybettiniz' sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video 13.06.2023 | 09:22
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı | Video 01:22
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı | Video 13.06.2023 | 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da | Video 00:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da | Video 12.06.2023 | 23:39
Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:16
Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.06.2023 | 20:45
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon | Video 00:46
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon | Video 12.06.2023 | 18:35
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 25:30
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 12.06.2023 | 17:55
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 03:10
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 12.06.2023 | 17:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA