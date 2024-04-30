Devlet Bahçeli: PKK Irak'tan söküp atılacak: Başkan Erdoğan'ın ziyareti önemli | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretinin önemine vurgu yapan Bahçeli, "Ankara Bağdat ilişkisi iki ülkenin de yararınadır. Irak'ın güvenliği ve huzuru Türkiye'nin güvenliği ve huzurudur. Olması gereken PKK'nın terör örgütü ilan edilerek topraklarından sökülüp atılmasıdır. Kalkınma Yolu projesi ile bölgemiz refaha kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.