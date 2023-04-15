Video Haber Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak... Rüya proje tamamlandı
Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak... Rüya proje tamamlandı

Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak... Rüya proje tamamlandı

15.04.2023 | 08:47

İstanbul'u dünyanın en önemli finans merkezleri arasına sokacak rüya proje: İstanbul Finans Merkezi tamamlandı. Bu konuda en kritik adımlar Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahurda gençlerle buluşan Bakan Varank’ın kullandığı TOGG’a yoğun ilgi 13:51
Sahurda gençlerle buluşan Bakan Varank'ın kullandığı TOGG'a yoğun ilgi 15.04.2023 | 08:41
Ekonominin nabzı İstanbul’da atacak... Rüya proje tamamlandı 02:59
Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak... Rüya proje tamamlandı 15.04.2023 | 08:47
Bakan Kurum: finans merkeziyle bölgenin cazibesi artacak | Video 02:46
Bakan Kurum: finans merkeziyle bölgenin cazibesi artacak | Video 15.04.2023 | 00:39
HDP’li Esengül Demir’den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız | Video 01:02
HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız | Video 15.04.2023 | 00:56
CHP’li adaydan skandal görüntüler: İftarda erik dalı oynadı! Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken... | Video 00:37
CHP'li adaydan skandal görüntüler: İftarda "erik dalı" oynadı! Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken... | Video 14.04.2023 | 23:45
Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı | Video 01:51
Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 23:37
Fransa’da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 00:51
Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 14.04.2023 | 23:29
Sabırsız sürücünün yaptığı ’bu kadarına da pes! dedirtti | Video 00:11
Sabırsız sürücünün yaptığı 'bu kadarına da pes! dedirtti | Video 14.04.2023 | 23:19
Bahçelievler’de hasarlı olduğu için boşaltılan binada yıkım çalışmaları sürüyor | Video 01:42
Bahçelievler’de hasarlı olduğu için boşaltılan binada yıkım çalışmaları sürüyor | Video 14.04.2023 | 23:02
AK Parti’den yeni 14 Mayıs seçimi reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için ’Doğru Adamla Yola Devam’ | VİDEO-HABER 01:18
AK Parti'den yeni 14 Mayıs seçimi reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için 'Doğru Adamla Yola Devam' | VİDEO-HABER 14.04.2023 | 22:56
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Diyarbakır’da: Depremzedelerle iftar buluşmasında önemli açıklamalar | Video 14:59
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Diyarbakır'da: Depremzedelerle iftar buluşmasında önemli açıklamalar | Video 14.04.2023 | 19:58
Telefon hırsızları tutuklandı | Video 01:08
Telefon hırsızları tutuklandı | Video 14.04.2023 | 18:44
YSK seçmenleri yayımladığı bir videolar ile bilgilendirdi | Video 04:31
YSK seçmenleri yayımladığı bir videolar ile bilgilendirdi | Video 14.04.2023 | 18:06
Son Dakika: Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Camii Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı! | Video 01:47
Son Dakika: Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Camii Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı! | Video 14.04.2023 | 18:37
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’da önemli mesajlar | Video 23:24
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar | Video 14.04.2023 | 18:35
Melih Altınok | Peki, Kürtler de Kemale erecek mi? 04:24
Melih Altınok | Peki, Kürtler de Kemale erecek mi? 14.04.2023 | 16:29
Mehmet Barlas | FETÖ ve PKK’nın adayı belli, sizin adayınız kim? 03:45
Mehmet Barlas | FETÖ ve PKK'nın adayı belli, sizin adayınız kim? 14.04.2023 | 16:26
Hilal Kaplan | Yabancı bile sizin kadar yabancı değil 02:49
Hilal Kaplan | Yabancı bile sizin kadar yabancı değil 14.04.2023 | 16:23
Oy Birliği Platformu seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi: Yapay Zeka Asistanı Seçmen ve Müşahit Eğitimleri’ne başladı | Video 02:06
Oy Birliği Platformu seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi: Yapay Zeka Asistanı Seçmen ve Müşahit Eğitimleri'ne başladı | Video 14.04.2023 | 14:50
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor: İşte Karadeniz gazının yakılacağı nokta... | Video 06:08
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor: İşte Karadeniz gazının yakılacağı nokta... | Video 14.04.2023 | 14:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA