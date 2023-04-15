Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak... Rüya proje tamamlandı

İstanbul'u dünyanın en önemli finans merkezleri arasına sokacak rüya proje: İstanbul Finans Merkezi tamamlandı. Bu konuda en kritik adımlar Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldı.