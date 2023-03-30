Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' çağrısı: Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok | Video
Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, adeta, ‘görmediğimiz çöp zararsızdır’ düşüncesiyle, atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atık yığınları, sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor, yeni sürüm bir, sömürgecilik üretiyor” ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:01
01:58
04:36
01:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın temeller atılıyor! | Video 30.03.2023 | 17:04
13:03
Kayıp yıllar - Koalisyonlar Türkiye’ye neler kaybettirdi? | Video 30.03.2023 | 16:51
04:32
Mahmut Övür | İnce ve Ağıralioğlu ne yapacak? 30.03.2023 | 16:38
07:08
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 30.03.2023 | 16:18
03:36
Mehmet Barlas | 14 Mayıs gecesi kaos planı yapıyorlar 30.03.2023 | 15:56
00:53
Bolu'da DEAŞ üyesi Suriyeli şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.03.2023 | 15:10
00:27
05:38
00:58
00:39
HDP'den skandal seçim bildirgesi! | Video 30.03.2023 | 13:05
03:18
06:35
01:26
00:11
6'lı koalisyonun iftar programında depremzedelere yer yok | Video 30.03.2023 | 09:28
01:52
SON DAKİKA: MGK bugün toplanıyor! Masada kritik konular var | Video 30.03.2023 | 09:13
00:59
Emine Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü | Video 30.03.2023 | 08:44
02:01
İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği metro hattını Bakanlık açacak | Video 30.03.2023 | 08:47