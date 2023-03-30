Video Haber Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' çağrısı: Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok | Video
Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' çağrısı: Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok | Video

Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' çağrısı: Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok | Video

30.03.2023 | 18:17

Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, adeta, ‘görmediğimiz çöp zararsızdır’ düşüncesiyle, atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atık yığınları, sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor, yeni sürüm bir, sömürgecilik üretiyor” ifadelerini kullandı.

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