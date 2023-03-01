Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıkladı | Video

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem katıldığı bir canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada aday gösterilmesini asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Eren Erdem "Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP’li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Parti Meclisi olarak bu hususta netiz." açıklamasında bulundu. CHP Parti Meclisi'nin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Erdem, Mansur Yavaş'ın '6 partinin onayı olursa kabul ederim' sözlerini hatırlattı, 5 partinin onayı olsa da kendilerinin buna onay vermeyeceğini ifade etti.