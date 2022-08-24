Evden hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan zanlı R.K sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı | Video
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Evden hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan zanlı R.K sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.