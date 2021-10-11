F1'deki ulaşım sıkıntısını bakanlığa atmak isteyen Murat Ongun'u kendi yaptırdığı haberler ele verdi | Video

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de yapılan F1 yarışında oldu. Müthiş bir heyecana sahne olan yarıştan geriye ise İBB'nin beceriksizliği kaldı. Günlerdir ulaşımda hiçbir sorun yaşanmayacağını aktaran ve bunun güzellemesini yapan İBB yönetimi bugün binlerce vatandaşı mağdur etti. Vatandaşlar alana yürüyerek gitmek zorunda kalırken, herkes bu duruma tepki gösterdi. Ulaşımdaki başarısızlığın faturasını bakanlığa atmak isteyen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u kendi yaptığı haberleri ele verdi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ""Ulaşım İBB'den" haberiniz hala İBB resmi sitesinde duruyor" dedi.