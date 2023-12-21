FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: ByLock kullanıcısı 13 kişi yakalandı | Video
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında kamudan ihraç doçent, TSK’dan ihraç astsubay ile 1 KOSGEB kurum çalışanının da bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandığı ve iletişimde oldukları kişilerin 'FETÖ'den yargılandığı bilgilerine ulaşıldı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün 'gaybubet' diye adlandırdığı hücre evlerinde saklanan 13 şüpheli tespit edildi.
Hücre evleri tek tek belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah İstanbul genelinde yapılan operasyonda, aralarında kamudan ihraç 2 doçent, yine kamudan ihraç astsubay, 1 KOSGEB kurum çalışanının da yer aldığı 13 FETÖ üyesi yakalandı. Baskınla yakalanan hücre üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.
Yakalanan FETÖ/PDY üyeleri ile ilgili yapılan araştırmalarda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, haklarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanların olduğu, örgütün güncel yapılanması içerisinde de aktif rol aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandıkları ve iletişimde oldukları 104 kişinin 'FETÖ'den yargılandığı bilgilerine ulaşıldı.
Gözaltına alınan FETÖ fertlerinin polisteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı belirtildi.
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