FETÖ'nün siyasi ayağında kim var? FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası... | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarında hedef olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi. Ortaya atılan temelsiz her iddiayı Başkan Erdoğan delil göstererek çürüttü. FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir dedi. Peki CHP'nin FETÖ ilişkisi ne zaman başladı? İşin Aslı'nı Atv Haber Koordinatörü Murat Gener araştırdı.
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