Fırtınadan devrilen ağaç taksilere zarar verdi
Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi.
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