Video Haber Fransa’daki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Fransa’daki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Fransa’daki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti | Video

30.06.2023 | 23:09

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından salı günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti.

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