Video Haber Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video
Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video

Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video

30.12.2024 | 12:11

En büyük kara keşiflerinden biri olan ve 1 milyar varil petrol rezervi olan Gabar Dağında sondaj çalışmaları ve petrol üretimi aralıksız devam ediyor. 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi gerçekleştirilerek, 100 bin varil hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

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Türkiye, enerji güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla petrol keşif ve üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin petrol arama ve çıkarma faaliyetleri, hem iç enerji ihtiyacını karşılama hem de bölgesel enerji dengelerini şekillendirme açısından kritik bir önem taşıyor. Petrol keşiflerinin en önemlisi olan ve Türkiye'nin petrol dağı olarak anılmaya başlanan Gabar Dağında yeni bir rekora imza atıldı. Sondaj çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Gabar'da 76 kuyuda günlük 69 bin varil petrol üretimi gerçekleştirilerek, günlük 100 bin varil üretim hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

3 BİN KİŞİNİN UMUT VE DEĞİŞİM MERKEZİ
Gabar sadece bir enerji sahası değil, aynı zamanda bir umut ve değişim merkezi oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar'da yapılan sondaj ve petrol üretiminde 3 bin kişi Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek için gece gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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