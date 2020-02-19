Gıda seferberliği bugün de devam ediyor! 81 il'de 7 bin gıda polisi sahada | Video
Gıda seferberliği bugün de devam ediyor. 81 ilde 7 bin gıda polisi haftanın 6 günü denetimlere çıkacaklar ve her gün bir ürün üzerine yoğunlaşacak. İlk gün süt ve süt ürünleri denetlenirken ikinci gününde ise et ve et ürünleri kontrol edildi. Gıda polisleri tarafından bugün de un ve unlu mamüller denetleniyor.
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