Video Haber Hangi kronavirüs aşısı tercih edilmeli? Biontech mi, Sinovac aşısı mı? Uzman Profesör'den flaş açıklamalar...

Hangi kronavirüs aşısı tercih edilmeli? Biontech mi, Sinovac aşısı mı? Uzman Profesör'den flaş açıklamalar...

Hangi kronavirüs aşısı tercih edilmeli? Biontech mi, Sinovac aşısı mı? Uzman Profesör'den flaş açıklamalar...
02.04.2021 | 11:18

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" dedi.

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