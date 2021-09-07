Video Haber Hollanda - Türkiye maçı canlı izle! | Video

Hollanda - Türkiye maçı canlı izle! | Video

Hollanda - Türkiye maçı canlı izle! | Video
07.09.2021 | 20:53

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Hollanda - Türkiye maçı canlı izle! | Video 02:01
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Hollanda - Türkiye maçı canlı izle!

VİDEO DEVAM EDİYOR

FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. TRT1 ekranlarında saat 21:45'te naklen yayınlanacak mücadeleyi aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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