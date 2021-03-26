Hrant Dink davasında flaş gelişme! 25 yıl hapis cezası alan Gazi Günay tutuklandı | Video
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Hrant Dink Davasında mahkeme, tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı'nın tutuklanmasına karar verdi. Gazi Günay, "Kasten öldürmeden" 25 yıl, "Resmî belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günay, hükmün açıklanmasının ardından duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü.