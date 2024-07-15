Video Haber Hulusi Akar: "O gece her Türk'ün asker doğduğunu tüm dünyaya gösterdik" | Video
Hulusi Akar:

Hulusi Akar: "O gece her Türk'ün asker doğduğunu tüm dünyaya gösterdik" | Video

15.07.2024 | 12:50

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, kalkışmanın 8. yıldönümünde; "Hainlerin, alçakların bu ve benzer girişimlerine karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Milletimizin, askerimizin, polisimizin yaptığı başarılardan ilham alacağız, genç nesiller ilham alacak. Diğer taraftan da bu hain ve alçakların varlığı olabilir düşüncesiyle de ibret alacağız. Emperyalist güçler, maşaları, istihbarat aparatları hiçbir zaman boş durmayacak" dedi.

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Kayseri'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Kuran-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Tören sonunda protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek aileleriyle görüştü. Program çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan dönemin Genel Kurmay Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; o gün her Türk'ün asker doğduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi. Emperyalist güçlerin boş durmayacağını da sözlerine ekleyen Akar; "Bugün; hepinizin bildiği gibi cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatanına, milletine, bayrağına bağlı askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle, siviliyle hain ve alçak darbe girişimine karşı koyduğumuz direnişin yıl dönümü. Bunu anıyoruz. Burada bütün dünyaya bir kez daha her Türk'ün asker doğduğunu, 16 Temmuz günü bütün dünyaya gösterdik. Ordu - millet birliğimizin ne kadar önemli olduğunu yine burada gördük. Biz burada hainlerin, alçakların bu ve benzer girişimlerine karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Milletimizin, askerimizin, polisimizin yaptığı başarılardan ilham alacağız, genç nesiller ilham alacak. Diğer taraftan da bu hain ve alçakların varlığı olabilir düşüncesiyle de ibret alacağız. Buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Emperyalist güçler, maşaları, istihbarat aparatları hiçbir zaman boş durmayacak. Dün 15 Temmuz'du, 1 ay önce Suriyelileri bahane etmek suretiyle başkaldırmaya kalktılar. Asil milletimizin aklı, mantığı, ferasetiyle bunlara hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Devletimiz, 85 milyon tek yumruk olarak istikrarımızı sürdüreceğiz. İnşallah büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törene; Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri yetkililer, emniyet personelleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, kurum kuruluş müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

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