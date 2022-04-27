İBB'de uzman olarak çalışan kişinin PKK'lılarla fotoğrafı ortaya çıktı | Video

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İBB'de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran (Kadıköy–1992) isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.
Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.