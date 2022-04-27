Video Haber İBB'de uzman olarak çalışan kişinin PKK'lılarla fotoğrafı ortaya çıktı | Video
İBB'de uzman olarak çalışan kişinin PKK'lılarla fotoğrafı ortaya çıktı | Video

İBB'de uzman olarak çalışan kişinin PKK'lılarla fotoğrafı ortaya çıktı | Video

27.04.2022 | 14:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB’de uzman olarak çalışan kişinin PKK’lılarla fotoğrafı ortaya çıktı | Video 00:28
İBB'de uzman olarak çalışan kişinin PKK'lılarla fotoğrafı ortaya çıktı | Video 27.04.2022 | 14:41
Akşener, prompter’ı bozulunca konuşmasını sürdüremedi | Video 00:35
Akşener, prompter'ı bozulunca konuşmasını sürdüremedi | Video 27.04.2022 | 12:18
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir 01:45
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir 27.04.2022 | 11:36
Bingöl’de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi 00:19
Bingöl'de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi 27.04.2022 | 08:53
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 01:14
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 27.04.2022 | 08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Temsilcileri ile iftar yaptı | Video 00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Temsilcileri ile iftar yaptı | Video 26.04.2022 | 21:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador’da | Video 00:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador’da | Video 26.04.2022 | 21:18
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı | Video 00:04
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı | Video 26.04.2022 | 20:57
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı | Video 00:56
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı | Video 26.04.2022 | 20:34
Son dakika: Bakan Muş: Yeni yatırım ve projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak | Video 03:57
Son dakika: Bakan Muş: Yeni yatırım ve projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak | Video 26.04.2022 | 17:58
Burhanettin Duran | Savaşın ikinci evresinde kim pes eder? 04:41
Burhanettin Duran | Savaşın ikinci evresinde kim pes eder? 26.04.2022 | 16:46
Mahmut Övür | İmamoğlu kendini nereye atıyor? 04:29
Mahmut Övür | İmamoğlu kendini nereye atıyor? 26.04.2022 | 16:24
Haşmet Babaoğlu | Çocuklara CHP haberleri izlettirmemeli! 03:00
Haşmet Babaoğlu | Çocuklara CHP haberleri izlettirmemeli! 26.04.2022 | 16:20
Hilal Kaplan | Çare Kılıçdaroğlu mu? 03:15
Hilal Kaplan | Çare Kılıçdaroğlu mu? 26.04.2022 | 16:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı! Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı ama... | Video 13:14
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı! Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı ama... | Video 26.04.2022 | 16:06
Mehmet Barlas | Amerika’da istikrarsızlık 02:19
Mehmet Barlas | Amerika'da istikrarsızlık 26.04.2022 | 16:07
AK Partili Alpay Özalan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki! Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun?” | Video 01:38
AK Partili Alpay Özalan’dan CHP'li Özgür Özel’e tepki! "Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun?” | Video 26.04.2022 | 15:44
Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video 12:19
Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video 26.04.2022 | 12:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 49:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 26.04.2022 | 11:26
SON DAKİKA: Bursa’da meydana gelen uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video 05:32
SON DAKİKA: Bursa'da meydana gelen uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video 26.04.2022 | 10:28

İBB'de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran (Kadıköy–1992) isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA