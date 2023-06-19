İBB’den skandal çalışma: Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdiler... | Video
Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çeşmenin geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.
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