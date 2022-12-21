İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması! "Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur" | Video

6'lı masadaki adaylık savaşları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak Saraçhane'de Meral Akşener tarafından adeta aday gibi gösterilen İmamoğlu, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır.” ifadelerini kullandı.