Video Haber İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video

İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video

İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video
24.10.2020 | 18:03

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İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D35 borda numaralı 'HMS Dragon’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı.

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Marmara Denizi'nden bugün saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D35 borda numaralı 'HMS Dragon' adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Nara Burnu'nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi'ne doğru yol alan İngiliz savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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