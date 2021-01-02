İran’da doğalgaz patlaması: 12 yaralı | Video
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İran’ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 12 kişi yaralandı. İran’ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 12 kişinin yaralandığı, çevredeki binalarda da hasar oluştuğu aktarıldı. Patlamada nedeniyle apartman sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi.