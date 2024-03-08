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İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü

İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü

07.03.2024 | 23:56

Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrailli futbol takımı Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları, “Özgür Filistin” sloganı attığı iddia edilen Arap kökenli bir kişiyi öldüresiye dövdü.

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