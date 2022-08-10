Video Haber İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika hava durumu uyarısı! Saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor | Video
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika hava durumu uyarısı! Saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor | Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika hava durumu uyarısı! Saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor | Video

10.08.2022 | 20:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika hava durumu uyarısı! Saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor | Video 01:35
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika hava durumu uyarısı! Saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor | Video 10.08.2022 | 20:10
Sarıyer’de korku dolu anlar! 7 köpeğin arasında kaldı | Video 00:21
Sarıyer’de korku dolu anlar! 7 köpeğin arasında kaldı | Video 10.08.2022 | 20:02
Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı hırsızın peşine düştü! Bekçinin dikkati hırsızın sonunu getirdi | Video 01:53
Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı hırsızın peşine düştü! Bekçinin dikkati hırsızın sonunu getirdi | Video 10.08.2022 | 19:47
Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı | Video 00:59
Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı | Video 10.08.2022 | 19:44
Son dakika! Başkan Erdoğan: Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atacağız | Video 15:53
Son dakika! Başkan Erdoğan: Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atacağız | Video 10.08.2022 | 19:37
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 05:13
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 10.08.2022 | 19:22
Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı | Video 02:09
Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı | Video 10.08.2022 | 18:39
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara’da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 00:26
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 10.08.2022 | 18:35
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara’da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 02:04
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 10.08.2022 | 18:03
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:05
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.08.2022 | 17:55
Sahte gelinin altın tuzağı JASAT’ta takıldı | Video 00:49
Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı | Video 10.08.2022 | 17:53
Başkan Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yılı... O günden bugüne neler değişti? | Video 12:00
Başkan Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yılı... O günden bugüne neler değişti? | Video 10.08.2022 | 15:05
Melih Altınok | Yırtınsalar da o seçim yapılacak! 04:02
Melih Altınok | Yırtınsalar da o seçim yapılacak! 10.08.2022 | 14:25
CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan ’AK Partiliyim’ cevabını alınca at arabasından indi | Video 00:25
CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi | Video 10.08.2022 | 14:12
Engin Ardıç | Enough gayrı 02:44
Engin Ardıç | Enough gayrı 10.08.2022 | 12:41
Mehmet Barlas | Abdülhamid Han sondaj gemisinden hayırlı haberler bekliyoruz 02:36
Mehmet Barlas | Abdülhamid Han sondaj gemisinden hayırlı haberler bekliyoruz 10.08.2022 | 12:39
Dilek Güngör | Hisarcıklıoğlu’nun makarnaları... 02:49
Dilek Güngör | Hisarcıklıoğlu'nun makarnaları... 10.08.2022 | 12:36
Salih Tuna | Çok paranız olacak ama... 03:33
Salih Tuna | Çok paranız olacak ama... 10.08.2022 | 12:32
Kadıköy’de Başkan Erdoğan’a küfür ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı | Video 01:49
Kadıköy'de Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı | Video 10.08.2022 | 11:23
Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı | Video 02:33
Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı | Video 10.08.2022 | 01:39

Son dakika hava durumu haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yerlikaya saat vererek yaptığı uyarıda "Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı. Peki İstanbul'da yağış ne zaman ve hangi bölgelerde etkili olacak... İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA