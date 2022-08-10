İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika hava durumu uyarısı! Saat vererek uyardı: Kuvvetli geliyor | Video
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Son dakika hava durumu haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yerlikaya saat vererek yaptığı uyarıda "Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı. Peki İstanbul'da yağış ne zaman ve hangi bölgelerde etkili olacak... İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...