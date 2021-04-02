İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Örgüte fon sağlayan 12 şüpheli yakalandı | Video
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para toplayan ve para transferi gerçekleştiren şüphelilerin açık kimliklerini tespit eden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, sekiz farklı ilçede 12 şüphelinin yakalanması için Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon yaptı. 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.