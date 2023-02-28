İstanbul'da deprem riski yüksek olan ilçeler hangileri? Uzman isim harita üzerinden açıkladı | Video

İstanbul depremi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından daha sık konuşulmaya başladı. A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, İstanbul deprem risk haritası üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.