İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video
İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir konvoyda ise bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında “drift” yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
01:30
19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 19.02.2020 | 10:25
03:06
İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video 19.02.2020 | 10:16
00:45
01:51
01:01
00:42
İstanbul Pendik'te fabrika yangını! 19.02.2020 | 09:41
01:34
00:35
00:34
01:12
01:16
02:15
00:39
10:06
03:01
00:53
Şile Belediyesi foto safari kış etabı başlıyor! 18.02.2020 | 18:04
01:43
05:36