Video Haber İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video
22.09.2021 | 09:33

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurdukları güvenlik şirketinin 15 çalışanı yakalandı.

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Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir operasyon daha düzenlendi. Yıllar içinde örgütün mali yapısını şekillendiren ve KHK ile kapatılan Kaynak Holding'in o dönemdeki yöneticilerinin kurdukları ileri sürülen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik operasyon başlatıldı. Baskınlarda örgüt bağlantılı olduğu güvenlik şirketi çalışanı 16 kişiden 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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