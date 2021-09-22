İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 22.09.2021 | 09:33
00:20
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 08:49
00:24
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 08:48
00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 01:41
01:09
Taliban'dan BM'ye mektup! Genel Kurul'a katılmak istiyorlar | Video 22.09.2021 | 00:20
00:09
29:21
00:23
Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2021 | 20:55
28:09
03:24
00:34
04:08
01:26
Bakan Varank'a ilginç soru "Abi, 0-100'ü kaç saniye?" | Video 21.09.2021 | 15:07
00:47
Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi | Video 21.09.2021 | 14:45
00:40
Selçuk Bayraktar, gençlerin "selfie" isteklerini geri çevirmedi | Video 21.09.2021 | 13:27
05:07
06:20
01:20
01:41
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu 25 gözaltı | Video 21.09.2021 | 10:38
03:00
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı | Video 21.09.2021 | 08:52
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurdukları güvenlik şirketinin 15 çalışanı yakalandı.
Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir operasyon daha düzenlendi. Yıllar içinde örgütün mali yapısını şekillendiren ve KHK ile kapatılan Kaynak Holding'in o dönemdeki yöneticilerinin kurdukları ileri sürülen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik operasyon başlatıldı. Baskınlarda örgüt bağlantılı olduğu güvenlik şirketi çalışanı 16 kişiden 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.