İstanbul'da motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
Olay, Çengelköy Güzeltepe Gelincik Durağında 2 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Sağdan gelen bir motosiklet, otobüsten inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen otobüsten inen kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında yere düşen kadını motosikletli ve çevredekiler kaldırmaya çalışıyor.
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