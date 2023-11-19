İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu! İstanbul Valisi Davut Gül'den flaş açıklamalar | Video

İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Vali Gül, “Yağış, akşam 21-22’ye kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.