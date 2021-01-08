Video Haber İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi | Video

İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi | Video

İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi | Video
08.01.2021 | 17:09

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Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara yönelik olarak "öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil." dedi. Peki DHKP-C nasıl bir terör örgütü? Bugüne kadar hangi eylemleri gerçekleştirdi? CHP'li vekiller hangi DHKP-C'lileri savundu. Eli kanlı örgüt siyasetten nasıl güç aldı. Kimler ölümü kutsadı eylemi meşrulaştırma kalktı. İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber'de yayınlanan Analiz'de...

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Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara yönelik olarak "öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil." dedi. Peki DHKP-C nasıl bir terör örgütü? Bugüne kadar hangi eylemleri gerçekleştirdi? CHP'li vekiller hangi DHKP-C'lileri savundu. Eli kanlı örgüt siyasetten nasıl güç aldı. Kimler ölümü kutsadı eylemi meşrulaştırma kalktı. İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber'de yayınlanan Analiz'de...

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