İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi | Video

Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara yönelik olarak "öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil." dedi. Peki DHKP-C nasıl bir terör örgütü? Bugüne kadar hangi eylemleri gerçekleştirdi? CHP'li vekiller hangi DHKP-C'lileri savundu. Eli kanlı örgüt siyasetten nasıl güç aldı. Kimler ölümü kutsadı eylemi meşrulaştırma kalktı. İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber'de yayınlanan Analiz'de...

Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara yönelik olarak "öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil." dedi. Peki DHKP-C nasıl bir terör örgütü? Bugüne kadar hangi eylemleri gerçekleştirdi? CHP'li vekiller hangi DHKP-C'lileri savundu. Eli kanlı örgüt siyasetten nasıl güç aldı. Kimler ölümü kutsadı eylemi meşrulaştırma kalktı. İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber'de yayınlanan Analiz'de...