Video Haber İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı! Güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi... | Video
İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı! Güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi... | Video

İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı! Güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi... | Video

16.03.2023 | 11:51

İyi Parti'de yaşanan yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı. Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşi partiden evli başka bir kadınla aldattı. Binanın güvenlik kameralarını izleyen Pınar Aran Alak emniyete giderek eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Aldatma olayı binanın güvenlik kameralarını an be an yansıdı...

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