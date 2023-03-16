İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı! Güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi... | Video
İyi Parti'de yaşanan yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı. Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşi partiden evli başka bir kadınla aldattı. Binanın güvenlik kameralarını izleyen Pınar Aran Alak emniyete giderek eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Aldatma olayı binanın güvenlik kameralarını an be an yansıdı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
01:04
00:55
İstanbul'da 3 terör örgütüne operasyon: 13 gözaltı | Video 16.03.2023 | 09:22
01:47
Meksika’da mazot yüklü tanker patladı: 4 yaralı | Video 16.03.2023 | 00:57
06:33
Deprem Araştırma Komisyonu toplandı | Video 16.03.2023 | 00:43
02:47
Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu | Video 15.03.2023 | 23:56
00:41
02:50
Sağanak yağış Nusabyin'de etkili oldu | Video 15.03.2023 | 23:02
00:31
00:17
00:22
06:54
Fransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta | Video 15.03.2023 | 20:49
03:16
İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti | Video 15.03.2023 | 20:32
17:36
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da sel felaketi: Üç bakan afet bölgesinde | Video 15.03.2023 | 18:19
00:51
54:48
05:33
01:48
Bakan Soylu'dan sel bölgesinde açıklamalar | Video 15.03.2023 | 11:44
01:18
02:24
Kılıçdaroğlu’na Hatay’da depremzedelerden tepki | Video 15.03.2023 | 09:47