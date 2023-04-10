İyi ve kötü günde birlik-beraberlik mesajı verdiler: 178 yıldır sizinle olduk… Ve daima yanınızdayız | Video
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yılına özel bir klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Medya Bürosu’nda görev yapan polisler tarafından hazırlanan klipte; doğal afetlerde yaşanan birlik ve beraberliğe vurgu yapılarak “178 yıldır sizinle olduk ve daima yanınızdayız” mesajına yer verildi.
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