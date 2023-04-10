İyi ve kötü günde birlik-beraberlik mesajı verdiler: 178 yıldır sizinle olduk… Ve daima yanınızdayız | Video 10.04.2023 | 10:57 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yılına özel bir klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Medya Bürosu’nda görev yapan polisler tarafından hazırlanan klipte; doğal afetlerde yaşanan birlik ve beraberliğe vurgu yapılarak “178 yıldır sizinle olduk ve daima yanınızdayız” mesajına yer verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılına özel bir klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu'nda görev yapan polisler tarafından hazırlanan 1.5 dakikalık klipte; Türk Polis Teşkilatı üyelerinin son yıllarda doğal afetlerde canlarını ortaya koyarak yaptıkları mesailere vurgu yapılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Klipte; 6 Şubat'ta ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem bölgesine giden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin arama-kurtarma çalışmalarına; depremzedelere yönelik faaliyetlerine, sel ve su baskınlarındaki yardım çalışmalarına ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da bizzat katıldığı ve orman yangınlarına TOMA'larla müdahale edildiği anların görüntülerine yer verildi. Doğal afetlerde yaşanan birlik ve beraberliğe vurgu yapılan klipte "En karanlık gecede yükselen yardım sesine uzanan el olduk. Yüzyılın felaketindeki umutlu bekleyişte tek yürek olduk. "Yeşil Vatan" için mücadelede nefes olduk. Sel ve su baskınlarında omuz omuza olduk. Yaralarımızı sarmak için hep birlikte olduk. 178 yıldır biz hep sizinle olduk ve daima yanınızdayız" ifadelerine yer verildi. Klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.