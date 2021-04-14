İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de ve İzmir'deki tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.