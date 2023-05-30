İzmir’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı | Video

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de taraftarlarını sokağa döktü. Cumhuriyet Meydanı’nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları renkli görüntüler oluşturdu.