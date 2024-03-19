İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video
İzmir'de jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik MİT destekli şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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